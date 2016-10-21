Димитрис Итудис: Я провел в «Панатинаикосе» 13 лет, поэтому игра с греками будет особенной

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от встречи с афинским «Панатинаикосом» в матче группового раунда Евролиги.

- Это особенная для меня игра не только потому, что я провел в «Панатинаикосе» 13 лет, но также потому, что ПАО – очень амбициозная команда, большой клуб с высокими ожиданиями и с мотивированными игроками. У них недавно произошли изменения, но я ожидаю, что это объединит игроков даже больше, сделает их более опасными.

То, что «Панатинаикос» проиграл недавно «Олимпиакосу», совсем меня не беспокоит. Знаю, что у ПАО есть сильные стороны, но есть и слабые, которые мы постараемся использовать. Эта игра особенна еще и тем, что мы будем играть первый официальный матч перед нашими болельщиками в сезоне. Ожидаю, что придет много людей, чтобы поаплодировать чемпионам Европы. Они должны нам дать понять, каковы ожидания наших болельщиков. Посмотрим, чего они ждут от нас. Для тех, кто придет, мы постараемся показать все самое лучшее, - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Отметим, что греческий клуб на этой неделе расстался с главным тренером Аргирисом Педулакисом. Его преемником станет бывший наставник «Барселоны» Хавьер Паскуаль.

Матч ЦСКА - Панатинаикос Место и дата 21 октября 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция



