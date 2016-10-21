«Зенит» проиграл бразильскому «Сада Крузейру» на клубном чемпионате мира
Казанский «Зенит» в матче группового турнира клубного чемпионата мира по волейболу проиграл бразильскому клубу «Сада Крузейру».
Подопечные Владимира Алекно имеют в своем активе три очка после двух матчей турнира.
В то время как «Сада Крузейру» одержал третью победу в трех проведенных встречах. За выход в плей-офф клубного чемпионата мира «Зенит» сыграет с тайваньским «Тайчун Банк Клаб».
Белу-Оризонти (Бразилия).Волейбол. Клубный чемпионат мира
Мужчины. Групповой турнир
Группа A
«Зенит» (Россия) – «Сада Крузейру» (Бразилия) — 1:3 (20:25, 25:20, 24:26, 20:25).
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