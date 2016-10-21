«Зенит» проиграл бразильскому «Сада Крузейру» на клубном чемпионате мира

читайте также

Владимир Кондра: «Трентино» и «Крузейро» – главные конкуренты «Зенита» на клубном ЧМ Заслуженный тренер России Владимир Кондра считает, что волейболисты итальянского «Трентино» и бразильского «Крузейро» будут основными соперниками казанского «Зенита» на стартующем во вторник клубном чемпионате мира.

Татьяна Кошелева: Цель «Экзачибаши только одна – победа на ЧМ Российская доигровщица «Экзачибаши»Татьяна Кошелева рассказала о задачах, которые ставятся перед командой на клубном чемпионате мира.

Утренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт Криштиану Традиционный обзор «Советского спорта»: что важного случилось в спорте за последние 12 часов.

Владимир Алекно: Очень хорошо, что сыграли с «Белогорьем» перед ЧМ среди клубов Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно считает, что игра с волейболистами «Белогорья» поможет казанскому клубу лучше подготовиться к матчам чемпионата мира среди клубов.

Алексей Вербов: «Зенит» вспомнил, каково играть при равной борьбе Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов считает, что волейболисты его клуба должны сделать верные выводы после игры чемпионата России с «Белогорьем», в которой соперник напомнил им, каково это - играть в равной борьбе.

Чемпион уже известен. Что мы узнали после победы «Зенита» В центральном матче 4-го тура мужской Суперлиги «Зенит» в Казани обыграл «Белогорье», впервые в сезоне отдав сопернику один сет.

Алексей Вербов: Отмечу качество игры «Зенита» Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов остался доволен действиями подопечных в победном матче третьего тура чемпионата России против «Нефтяника».

«Зенит» разгромил «Урал» во 2-м туре чемпионата России Волейболисты казанского «Зенита» в рамках 2-го тура чемпионата России одержали выездную победу над «Уралом».

«Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл Суперкубок России Волейболисты казанского «Зенита» в матче первого тура мужского чемпионата России, имевшего статус встречи за Суперкубок России, нанесли разгромное поражение московскому «Динамо».

Максим Михайлов: Козыри у «Динамо» все те же - скорость и сыгранность Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов оценил состояние команды перед матчем первого тура чемпионата страны с московским «Динамо», в котором также будет разыгран Суперкубок России.

Геннадий Шипулин: В новый олимпийский цикл нужно входить с молодыми отечественными специалистами Главный тренер «Белогорья», вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин считает, что в новом олимпийском цикле в тренерском штабе мужской сборной России должны работать молодые российские специалисты.

Максим Михайлов: Сборную России возглавит иностранец? Почему бы и нет Диагональный казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов высказал свое мнение по поводу ухода с поста главного тренера национальной команды Владимира Алекно и возможного приглашения иностранного специалиста.

Максим Михайлов: Взаимопонимание и командная игра - сильные стороны «Динамо» Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов признался, что его команда подходит не в оптимальных кондициях к матчу за Суперкубок России против московского «Динамо».

Владимир Алекно: Теперь я сосредоточусь на работе в «Зените» Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно сообщил, что он сосредоточится на работе с казанским «Зенитом» после ухода из национальной команды.

Вербов будет главным тренером «Зенита» в матче с «Ярославичем» в Кубке России Волейболист «Зенита» Алексей Вербов заявил, что он будет главным тренером казанской команды в матче предварительного этапа Кубка России с «Ярославичем».

Команда атомной столицы. Что нужно знать о новичке Суперлиги Spb.Sovsport.ru знакомит вас с волейбольным клубом «Динамо-ЛО», который в сезоне-2016/17 впервые сыграет в мужской Суперлиге.

Алекно на Олимпиаде в Рио работал без контракта Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, что у главного тренера мужской сборной России Владимира Алекно на Олимпийских играх — 2016 в Рио не было контракта.

Казанский «Зенит» одержал первую победу в Кубке России-2016, обыграв «Ярославич» Волейболисты казанского «Зенита» в матче предварительного этапа Кубка России в зоне 1 нанесли поражение «Ярославиу».

Александр Маркин: К сезону уже готов Доигровщик московского «Динамо» Александр Маркин сообщил о готовности к грядущему сезону.