Деннис Аого: В матче с «Краснодаром» «Шальке» немного повезло
Защитник «Шальке-04» Деннис Аого полагает, что победа его команды над «Краснодаром» в Лиге Европы была достигнута не без доли везения.
- Это был важный матч. У обеих команд перед его началом было по шесть очков. Наша задача была взять как минимум одно очко. В итоге мы добыли полновесные три. Имея в виду игру во втором тайме, стоит отметить, что нам немного повезло.
Нам не удавалось прессинговать «Краснодар» на чужой половине поля, в середине у нас не было преимущества. Но в целом можно сказать, что мы заслужили победу, - заявил Аого.
Выездную победу немецкому клубу принес точный удар полузащитника Евгения Коноплянки в первом тайме.
Матч
Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)
Голы
Коноплянка 10 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари
Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)
Предупреждения:
Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция