Деннис Аого: В матче с «Краснодаром» «Шальке» немного повезло

Защитник «Шальке-04» Деннис Аого полагает, что победа его команды над «Краснодаром» в Лиге Европы была достигнута не без доли везения.

- Это был важный матч. У обеих команд перед его началом было по шесть очков. Наша задача была взять как минимум одно очко. В итоге мы добыли полновесные три. Имея в виду игру во втором тайме, стоит отметить, что нам немного повезло.

Нам не удавалось прессинговать «Краснодар» на чужой половине поля, в середине у нас не было преимущества. Но в целом можно сказать, что мы заслужили победу, - заявил Аого.

Выездную победу немецкому клубу принес точный удар полузащитника Евгения Коноплянки в первом тайме.