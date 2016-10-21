Похитители австралийского тренера в Йемене требуют выкуп

Преступники,захватившие в Йемене 56-летнего футбольного тренера Крэга Макаллистера, потребовали выкуп от правительства Австралии.

Похитители тренера разместили в Интернете видеоролик, на котором заснят 56-летний Макаллистер.

«Я работал футбольным тренером, меня похитила группа неизвестны. Они просят правительство Австралии отправить деньги, которые они запросили», - говорит специалист в послании.



Крэг Макаллистер живет в Йемене уже семь лет, последнее время он работал с юношеской командой футбольного клуба «Аль-Ахли» из столицы страны и сотрудничал с одной из христианских благотворительных организаций.