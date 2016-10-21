«Питтсбург» обыграл «Сан-Хосе», Малкин набрал два очка
«Питтсбург» одержал полевую победу над «Сан-Хосе» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
После второго периода «Пингвины» уступали на своем льду со счетом 0:2, однако в заключительной трети матча действующие обладатели Кубка Стэнли перехватили инициативу.
Евгений Малкин забросил первую ответную шайбу, а затем ассистировал в большинстве шведу Патрику Хорнквисту, который стал автором победного гола «Питтсбурга».
Незадолго до начала встречи стало известно о том, что голкипер «Пингвинз» Мэтт Мюррэй подписал с клубом новый контракт на три года.
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