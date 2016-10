«Вашингтон» нанес поражение «Флориде», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе

«Вашингтон» на выезде переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

По одной шайбе в этом матче забросили российские форварды «Кэпиталс» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Для Кузнецова этот гол стал первым в текущем сезоне.

Отметим, что нападающий «Флориды» Яромир Ягр сегодня забросил свою 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Больше голов на счету в НХЛ только у двух канадских легенд — Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

