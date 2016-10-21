«Вашингтон» нанес поражение «Флориде», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе
«Вашингтон» на выезде переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).
По одной шайбе в этом матче забросили российские форварды «Кэпиталс» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Для Кузнецова этот гол стал первым в текущем сезоне.
Отметим, что нападающий «Флориды» Яромир Ягр сегодня забросил свою 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Больше голов на счету в НХЛ только у двух канадских легенд — Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).
Only Gretzky and Howe have more. pic.twitter.com/Jo8Dv8ZmAL— NHL (@NHL) 21 октября 2016 г.
Матч
Флорида - Вашингтон - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Голы:
Уильямс (Шмидт), 8:25 (0:1). Кузнецов (Нисканен), 10:21 (0:2). Матесон (Яндл, Барков), 13:47 (1:2). Ягр (Барков, Маркессо), 34:10 (2:2). Овечкин (Нисканен, Алзнер), 47:33 (2:3). Юханссон 58:40 (2:4).
Место и дата
21 октября 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция