Леонид Слуцкий: Дзагоев пока не в общей группе ЦСКА, а информацию о Тошиче комментировать не буду

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о ходе подготовки команды к матчу 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом».

- Почему не тренировались вместе с остальными Акинфеев и Ионов? Часть игроков работала сегодня в тренажерном зале. Каких-то глобальных травм нет.

Шансы Дзагоева сыграть против «Локомотива»? Пока он не в общей группе. Травма Тошича? Понятия не имею, откуда это пошло. Тошич продлил контракт? Эта новость есть на официальном сайте ЦСКА? Нет. Поэтому не буду комментировать, - заявил Слуцкий.

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится 23 октября в Москве.

В минувший вторник красно-синие сыграли вничью с «Монако» (1:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.