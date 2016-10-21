Леонид Слуцкий: Дзагоев пока не в общей группе ЦСКА, а информацию о Тошиче комментировать не буду
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о ходе подготовки команды к матчу 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом».
- Почему не тренировались вместе с остальными Акинфеев и Ионов? Часть игроков работала сегодня в тренажерном зале. Каких-то глобальных травм нет.
Шансы Дзагоева сыграть против «Локомотива»? Пока он не в общей группе. Травма Тошича? Понятия не имею, откуда это пошло. Тошич продлил контракт? Эта новость есть на официальном сайте ЦСКА? Нет. Поэтому не буду комментировать, - заявил Слуцкий.
Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится 23 октября в Москве.
В минувший вторник красно-синие сыграли вничью с «Монако» (1:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Матч
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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