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Двукратная олимпийская чемпионка Тина Мазе завершила карьеру

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ReutersКомментарии
Двукратная олимпийская чемпионка Тина Мазе завершила карьеру

Двукратная чемпионка зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи словенская горнолыжница Тина Мазе объявила о завершении спортивной карьеры.

- Я осознала, что потеряла мотивацию для дальнейших выступлений на высшем уровне. Проведу еще две гонки в январе в Мариборе, где и попрощаюсь с большим спортом, - цитирует 33-летнюю Мазе агентство Reuters.

Тина Мазе выиграла две золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи в скоростном спуске и гигантском слаломе. Также она является двукратной серебряной медалисткой зимних Игр в Ванкувере 2010 года и четырехкратной чемпионкой мира. В сезоне-2012/13 словенка завоевала Большой хрустальный глобус по итогам Кубка мира.

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