Габулов и Парняков пропустят матч «Зенит» - «Оренбург»

Два футболиста основного состава «Оренбурга» не смогут сыграть с «Зенитом» в рамках 11-го тура чемпионата России из-за травм.

По-прежнему не может тренироваться полузащитник «Оренбурга» Владимир Парняков, который не сыграл в этом сезоне ни минуты.

Все еще восстанавливается от повреждения, полученного в прошлом сезоне в матче за «Крылья Советов», Георгий Габулов. Ранее главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов утверждал, что новичка следует ждать к октябрю, однако пока участия в тренировках футболист не принимал.

При этом вернулся к тренировочным занятиям хорват Ивица Жунич, также пополнивший команду этим летом.

Напомним, матч «Зенита» с «Оренбургом» пройдет в понедельник, 24 октября, на стадионе «Петровский».