День в истории. Зауру Хапову - 52

Заур Хапов и Валерий Газзаев в "Алании"

Сегодня исполняется 52 года тренеру вратарей московского «Локомотива», трехкратному чемпиону России Зауру Хапову.

Профессиональную карьеру Заур Хапов начал в родном Нальчике, а лучшие годы провел во владикавказской «Алании» (1991 - 1999). В составе осетинского клуба под руководством Валерия Газзаева он выиграл золотую медаль российского первенства в 1995 году. Годом ранее голкипер впервые был приглашен в сборную России.

Еще дважды Хапов становился чемпионом страны в составе «Локомотива» (2002, 2004). Официально завершив карьеру в 2005 году, он поступил в Высшую школу тренеров.

В 2016 году Заур Хапов вернулся на пост тренера вратарей железнодорожников после четырех лет работы в махачкалинском «Анжи».

