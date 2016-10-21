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Юрген Клопп: Меня не интересуют слова Моуринью, матч с «МЮ» остался позади

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  4-4-2.comКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предпочел не вступать в полемику с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

- Игра закончилась, зачем ее снова обсуждать? Меня не волнует, что Моуринью говорит после финального свистка.

Не беспокойте меня подобными вещами. Нельзя выиграть матч после матча — этому я научился еще в начале своей карьеры. Мы заработали одно очко, и это хорошо. Мы провели не идеальный матч, но это был хороший опыт, - заявил Клопп.

Напомним, матч 8-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» завершился нулевой ничьей. После игры главный тренер гостей Жозе Моуринью заявил, что «Ливерпуль» создал очень небольшое количество голевых моментов, несмотря на значительный перевес во владении мячом.

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