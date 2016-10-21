Касаткина и Гаврилова вышли в финал «Кубка Кремля» в парном разряде
Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в паре с австралийкой Дарьей Гавриловой, пробилась в финал «Кубка Кремля».
В полуфинале парного разряда девушки обыграли ольку Паулу Канью и черногорку Данку Ковинич со счетом 6:2, 6:4.
В финале российско-австралийский дуэт встретится с чешской парой Андреа Главачкова/Люси Градецка.
Москва (Россия)
Турнир WTA Кубок Кремля
Призовой фонд 758 788 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Дарья Касаткина/Дарья Гаврилова (Россия - Австралия) - Андреа Главачкова/Люси Градецка (Чехия) - 6:2, 6:4
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