«Зенит» нашел замену Витселю в «Сантосе»

«Зенит» рассматривают возможность приобретения полузащитника «Сантоса» Тьяго Майя, который в будущем может заменить бельгийца Акселя Витселя.

Как сообщил «Известиям» источник в клубе, в приобретении игрока заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу. По мнению румынского специалиста, 19-летний футболист обладает необходимым потенциалом для того, чтобы заменить Витселя, который в период зимнего трансферного окна, вероятнее всего, присоединится к туринскому «Ювентусу».

- Луческу следил за Тьяго Майя еще тогда, когда возглавлял донецкий «Шахтер», - рассказал «Известиям» источник. - Талантливый полузащитник ярко выступал за юниорскую и молодежную сборные Бразилии, чем привлек внимание опытного специалиста. Луческу известен своей работой с молодыми бразильскими футболистами, которые под его руководством превращаются в звезд мирового уровня - те же Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо - все эти игроки сумели раскрыть свой талант под тщательным присмотром Луческу. Тьяго Майя прежде всего рассматривается тренером в качестве сменщика Акселя Витселя, который с большой долей вероятности покинет клуб, если не в зимнее, то в летнее трансферное окно.

В декабре в Бразилии завершится чемпионат, так что, вероятнее всего, именно в это время «Зенит» сделает предложение «Сантосу» о переходе Тьяго Майя. Сумма потенциальной сделки может составить около 15 миллионов евро.