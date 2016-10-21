Руслан Нигматуллин: «Локомотиву» ниже падать уже некуда

Бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями в преддверии матча 11 тура РФПЛ между этими командами.

- Обе команды на данный момент испытывают проблемы и с составом, и в игровых компонентах, - поделился своим мнением с «Известиями» Нигматуллин. - У «Локомотива» ситуация похуже. На это в первую очередь указывает место, которое они занимают в турнирной таблице. Ниже «железнодорожникам» падать уже некуда. У армейцев очень серьезные потери в центре поля - Еременко и Дзагоев. Также подопечные Леонида Слуцкого немного подавлены из-за упущенной на последних минутах победы над «Монако» в Лиге чемпионов. Думаю, это хороший момент для «Локо», чтобы прервать свою неудачную серию. Если команде Юрия Семина удастся одержать победу в дерби, то дела в чемпионате у них наладятся. У тренера было достаточно времени, чтобы объяснить игрокам, чего он от них хочет и как видит игру команды. «Железнодорожникам» уже пора показывать тот футбол, который от них ждут. С другой стороны, и ждать чего-то сверхъестественного тоже не стоит: в нынешнем составе «Локомотива» очень мало индивидуально сильных игроков, да и те сейчас не в самой лучшей форме.

Напомним, что матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 23 октября в 16:30 мск в Черкизово. После десяти туров железнодорожники занимают 12-е место в чемпионате России, армейцы - третье.