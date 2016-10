Белякова стала победительницей НБА в составе «Лос-Анджелеса»

Российская баскетболистка Евгения Белякова стала чемпионкой женской НБА в составе клуба «Лос-Анджелес Спаркс».

В пятом матче финальной серии «Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Миннесоту Линкс» со счетом 77:76. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Лос-Анджелеса».

Белякова в этом матче участия не принимала. 30-летняя баскетболистка выступает за «Лос-Анджелес» с 2016 года, до этого капитан сборной России играла за УГМК.

ЖНБА

Финал

Пятый матч

«Миннесота» -»Лос-Анджелес» - 76:77 (18:17, 16:11, 21:26, 21:23)

Счет в серии: 2-3

The @LA_Sparks are Champions once again! #WNBAFinals https://t.co/qkCOprJ3vI