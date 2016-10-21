Белякова стала победительницей НБА в составе «Лос-Анджелеса»
Российская баскетболистка Евгения Белякова стала чемпионкой женской НБА в составе клуба «Лос-Анджелес Спаркс».
В пятом матче финальной серии «Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Миннесоту Линкс» со счетом 77:76. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Лос-Анджелеса».
Белякова в этом матче участия не принимала. 30-летняя баскетболистка выступает за «Лос-Анджелес» с 2016 года, до этого капитан сборной России играла за УГМК.
ЖНБА
Финал
Пятый матч
«Миннесота» -»Лос-Анджелес» - 76:77 (18:17, 16:11, 21:26, 21:23)
Счет в серии: 2-3
The @LA_Sparks are Champions once again! #WNBAFinals https://t.co/qkCOprJ3vI— WNBA (@WNBA) 21 октября 2016 г.
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