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Яромир Ягр: В предыдущих матчах у меня было много шансов, но я не мог забить

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Флориды» Яромир Ягр прокомментировал свою 750-ю шайбу в карьере в НХЛ.

В матче с «Вашингтоном» (2:4) 44-летний чешский нападающий сделал счет 2:2 на 15-й минуте второго периода.

«Это здорово, но лучше бы мы выиграли, – сказал Ягр. – Всегда приятно забивать первый гол в сезоне. Хороший розыгрыш, хорошая передача, а я был открыт на пятачке. У меня было много шансов в предыдущих матчах, но я не мог отправить шайбу в ворота. Рад, что сделал это сегодня».

Напомним, Ягр занимает третье место по голам за всю историю лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Также он идет третьим по системе «гол+пас» (1870) в 17 очках от Марка Мессье (1887).

Матч

Флорида - Вашингтон - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы:

Уильямс (Шмидт), 8:25 (0:1). Кузнецов (Нисканен), 10:21 (0:2). Матесон (Яндл, Барков), 13:47 (1:2). Ягр (Барков, Маркессо), 34:10 (2:2 - бол.). Овечкин (Нисканен, Алзнер), 47:33 (2:3). Юханссон 58:40 (2:4).

Место и дата

21 октября 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

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