Яромир Ягр: В предыдущих матчах у меня было много шансов, но я не мог забить

Форвард «Флориды» Яромир Ягр прокомментировал свою 750-ю шайбу в карьере в НХЛ.

В матче с «Вашингтоном» (2:4) 44-летний чешский нападающий сделал счет 2:2 на 15-й минуте второго периода.

«Это здорово, но лучше бы мы выиграли, – сказал Ягр. – Всегда приятно забивать первый гол в сезоне. Хороший розыгрыш, хорошая передача, а я был открыт на пятачке. У меня было много шансов в предыдущих матчах, но я не мог отправить шайбу в ворота. Рад, что сделал это сегодня».

Напомним, Ягр занимает третье место по голам за всю историю лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Также он идет третьим по системе «гол+пас» (1870) в 17 очках от Марка Мессье (1887).