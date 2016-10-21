Бурлак и Жемалетдинов провели мастер-класс для учеников гимназии

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак и нападающий команды Рифат Жемалетдинов посетили казанскую гимназию №3 Кировского района, чтобы провести мастер-класс для 8-го «А», сообщает официальный сайт клуба.

Этот класс является призером конкурса «Самый футбольный класс», став одним из самых активных на матче «Рубин» – ЦСКА прошлого сезона.

До прихода футболистов детей развлекали викторинами и конкурсами на тему истории «Рубина». Тарас Бурлак и Рифат Жемалетдинов вошли в зал под оглушительный рев и сразу оказались в плотном кольце юных болельщиков.

Поделившись на две команды – команду Бурлака под названием «Чемпионы» и команду Жемалетдинова под названием «Руби», – школьники устроили «веселые старты», под чутким руководством звездных наставников посостязавшись в пробитии пенальти, в мастерстве владения мячом и обводке тренировочных конусов. Завершилось мероприятие автограф- и фотосессией.

- Очень приятно участвовать в таких мероприятиях. Детишки веселые, их так много, они с большим рвением выполняли все упражнения. Так что эмоции самые положительные, – поделился впечатлениями Тарас Бурлак.