Евгений Малкин: В третьем периоде мы играли правильно и умно
Форвард «Питтсбурга»
Евгений Малкин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе»
(3:2).
После двух периодов «пингвины» проигрывали со счетом 0:2, но три шайбы в третьем периоде позволили действующим чемпионам одержать победу. На счету российского нападающего гол и результативная передача.
«Мне понравилось то, что мы делали в третьем периоде. У нас было преимущество. Мы играли правильно. Мы играли умно», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Теперь на счету Малкина 5 (2+3) очков в пяти матчах сезона.
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