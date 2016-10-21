Евгений Малкин: В третьем периоде мы играли правильно и умно

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:2).

После двух периодов «пингвины» проигрывали со счетом 0:2, но три шайбы в третьем периоде позволили действующим чемпионам одержать победу. На счету российского нападающего гол и результативная передача.

«Мне понравилось то, что мы делали в третьем периоде. У нас было преимущество. Мы играли правильно. Мы играли умно», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Теперь на счету Малкина 5 (2+3) очков в пяти матчах сезона.