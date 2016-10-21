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Ринат Билялетдинов: «Локомотив» не повторит историю «Динамо» и не вылетит в ФНЛ

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящей встречи железнодорожников с ЦСКА в 11-м туре РФПЛ.

- В этом матче предсказать результат просто невозможно, - заявил «Известиям» Билялетдинов. - В составе армейцев мы не увидим Еременко и Дзагоева, а без этих исполнителей ЦСКА сильно не хватает креатива и скорости в атаке. Хотя в первой половине матча с «Монако» красно-синие смотрелись очень неплохо. Но это, наверное, не столько успех ЦСКА, сколько провал французской команды. А во втором тайме армейцы были вынуждены играть вторым номером, и все видели, к чему это привело. У команды Слуцкого сейчас непростая ситуация с кадрами, а также есть проблемы с эмоциональной и физической составляющей - они просто не могут играть весь матч первым номером.

У «Локомотива» также хватает проблем, и прежде всего в атаке. Они еще с весны прошлого сезона не могут найти свою игру впереди. При этом есть ряд исполнителей, чей уровень достаточно высок, но пока у них мало что получается. Тем не менее я уверен, что «Локо» прервет свою неудачную серию и повторения истории «Динамо», когда бело-голубые вылетели в ФНЛ, не будет. С учетом кадровых потерь ЦСКА скажу, что силы обеих команд примерно равны. Хотя предсказывать результат не возьмусь. 

Напомним, что матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 23 октября в 16:30 мск в Черкизово. После десяти туров железнодорожники занимают 12-е место в чемпионате России, армейцы - третье.  

Матч

Локомотив - ЦСКА

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Локомотив» – ЦСКА?

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