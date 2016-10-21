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W5 «Выбери путь чемпиона»: результаты взвешивания участников турнира

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Стевельманс и Казанцев не сошлись лицом к лицу, Давыдов и Вялков устроили потасовку, Дьячкова сделала вес с запасом.

20 октября в Академии бокса, Лужники, состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира W5 «Choose the way of a champion», который пройдёт уже в эту пятницу в УСК «Крылья Советов».

Участник главного события Уоррен Стевельманс не прибыл на взвешивание из-за затянувшихся проблем с визой, однако в конце процедуры поступила информация, что голландский боец вылетел в Москву. Стас Казанцев спокоен, потому что главному бою быть.

Вадим Давыдов не смог равнодушно смотреть на своего единственного обидчика в профессиональных боях Егора Вялкова- парни затеяли потасовку. Пришлось вмешаться рефери Денису Сиденко и промоутеру Дмитрию Иванову.

Впечатляюще смотрелись тяжеловесы Сергей Трифонов и Бегери Шахрох. Их пристальный взгляд говорит о том, что завтра парни зарубятся. Зрителей ждёт красивый поединок тяжеловесов.

Наталья Дьячкова не могла понять, почему мужчины не могут раздеться перед весами заранее и тянут время. Хотелось пить и есть. В итоге представительница петрозаводской школы тайского бокса сделала вес с запасом, подобрела, но успела указать на дерзость своей оппонентки, представительницы Словении Моники Кучинич.

Кучинич гораздо ниже Дьячковой, но не было ощущения, что это ее хоть как-то смущает. Напомним, что Моника пока что идёт без поражений в профессионалах.

Результаты взвешивания участников турнира

Супербой в категории до 71 кг

Станислав Казанцев (Россия) 70, 7 Vs. Варрен Стевелманс (Нидерланды) 71, 00

Бой в весовой категории до 81 кг

Надир Исхаков (Россия) 80,55 кг Vs. Марко Гурдельевич (Сербия) 79,06 кг

Бой в категории до 56 кг, девушки

Моника Кучинич (Словения) 55, 4 кг Vs. Наталья Дьячкова (Россия) 55,6 кг

Бой в категории до 93 кг

Сергей Трифонов (Россия) 91,1 кг Vs. Бегери Шахрох (Иран) 88, 8 кг

Бой в категории до 71 кг

Иван Семиглядов (Россия) 70,7 кг Vs. Рустам Касумов (Россия) 70,5 кг

Бой в категории до 64 кг

Вадим Давыдов (Россия) 62, 45 кг Vs. Егор Вялков (Россия) 63,5 кг

Бой в категории до 71 кг

Илья Топчин (Россия) 71,00 кг Vs. Павел Титов (Россия) 70, 85 кг

Бой в категории до 60 кг

Даниил Гаврилов (Россия) 60,05 кг Vs. Абдула Алиев (Россия) 60, 05 кг

Бой в категории до 63 кг

Сергей Фролов (Россия) 62, 2 кг Vs. Даниял Мухтаров (Россия), 63, 05 кг


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