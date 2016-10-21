Иван Проворов: Волнение если и было, то в первой игре

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов рассказал, как проходит его адаптация в НХЛ.

«Тренер меня поддерживает. Если есть что подправить, то помогает, говорит со мной. Конечно, всегда есть, над чем работать. Предела совершенству нет.

НХЛ – это лучшая в мире лига с лучшими игроками. Я стараюсь, несмотря ни на что, становиться лучше после каждой тренировки, после каждого матча.

В целом я чувствую себя хорошо. Волнение если и было, то в первой игре. А сейчас уже все прошло. Помогает и атмосфера в команде. Все ребята классные, сражаются друг за друга. Здесь приятно находиться», – сказал Проворов в интервью официальному сайту НХЛ.

19-летний российский защитник выходил на лед во всех четырех матчах команды в регулярном чемпионате, сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «–5».