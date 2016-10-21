Иван Проворов: Волнение если и было, то в первой игре
Защитник «Филадельфии»
Иван Проворов рассказал, как проходит его адаптация в НХЛ.
«Тренер меня поддерживает. Если есть что подправить, то помогает, говорит со мной. Конечно, всегда есть, над чем работать. Предела совершенству нет.
НХЛ – это лучшая в мире лига с лучшими игроками. Я стараюсь, несмотря ни на что, становиться лучше после каждой тренировки, после каждого матча.
В целом я чувствую себя хорошо. Волнение если и было, то в первой игре. А сейчас уже все прошло. Помогает и атмосфера в команде. Все ребята классные, сражаются друг за друга. Здесь приятно находиться», – сказал Проворов в интервью официальному сайту НХЛ.
19-летний российский защитник выходил на лед во всех четырех матчах команды в регулярном чемпионате, сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «–5».
Матч
Филадельфия - Анахайм - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы:
Вагнер (Болл, Ватанен), 11:24 (0:1). Симмондс (Ворачек, Жиру), 24:52 (1:1 - бол.). Рид (Бельмар, Мэйсон), 30:26 (2:1). Перри (Гецлаф, Верметт), 36:42 (2:2). Гарбутт (Хольцер, Соренсен), 51:34 (2:3).
Место и дата
21 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция