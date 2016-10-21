Официально. Вердум и Веласкес проведут бой на турнире UFC 207

Промоутерская компания UFC официально подтвердила бой между американцем Кейном Веласкесом и бразильцем Фабрисио Вердумом. Поединок состоится в рамках шоу UFC 207 в Лас-Вегасе 30 декабря.

Эта схватка станет второй между бойцами. Первая встреча состоялась в июне 2015 года и завершилась победой Вердума удушающим приемом в третьем раунде. Именно тогда бразилец стал чемпионом организации.

В главном бою турнира состоится сражение чемпионки в легчайшей весовой категории Аманды Нуньес и экс-чемпионки Ронды Роузи.