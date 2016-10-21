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«Амкар» рассматривает предложение «Лацио» по Селихову

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что клуб рассматривает предложение «Лацио» по вратарю Александру Селихову. 

- «Лацио» интересуется Селиховым. Мы рассматриваем это предложение, но пока никакой конкретики. Мы можем расстаться с любым из наших футболистов, вопрос цены. 7 миллионов евро? Вот эту цифру не могу прокомментировать. Не понимаю, откуда она взялась, - сказал Резвухин «Р-Спорт». 

По информации ITASportPress, спортивный директор римского клуба Игли Таре уже начал переговоры с российским клубом. За 22-летнего Селихова «Лацио» готов заплатить 7 миллионов евро.

В этом сезоне голкипер в 10 матчах чемпионата России пропустил пять голов. 

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