Харитонов сразится в декабре с Франциссо Сандро да Силва Безерра

Бразилец Францриссо Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши свет» станет соперником знаменитого российского тяжеловеса Сергея Харитонова. Бой состоится 3 декабря в Екатеринбурге под эгидой промоушена MixFace.

32-летний выходец из бразильской Форталезы начал профессиональную карьеру в 2013 году, в его послужном списке значится 8 побед, из них 4 нокаутом. Рост Франциссо составляет 190, 5 см при 120,2 кг.

В свою очередь 36-летний Сергей Харитонов имеет рост 193 см при весе 116 кг. В послужном списке Сергея - 23 победы, из них 13 нокаутом. «Русский десантник» знаменит своими громкими победами над такими титанами мирового ММА и К-1, как: Фабрисиу Вердумом, Сэмми Шилтом, Андреем Орловским, Педро Риззо, Алистаром Оверимом, Андерсоном Силвой, Жеромом ле Баннером и тд Все пять последних боев россиянина завершились победой. В двух крайних поединках он встречался с американским тяжеловесом Кенни Гарнером и в обоих встречах нокаутировал своего оппонента.