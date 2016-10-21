Шайба оторвала кусочек уха форварду «Вашингтона» Уиннику
Форвард «Вашингтона»
Дэниэл Уинник лишился кусочка уха в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой»
(2:4).
31-летний канадец бросился под бросок нападающего «Флориды» Райлли Смита. Шайба попала Уиннику в голову и оторвала кусочек уха.
«Он не понял, что произошло, – сказал после матча главный тренер «Вашингтона» Барри Троц. – Шайба угодила ему в район ушной раковины. Тренеры проверили его, он был в порядке. Ему лишь оторвало кусочек уха. Да, просто маленький кусочек».
Добавим, что после этого эпизода Уинник смог продолжить игру.
Матч
Флорида - Вашингтон - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Голы:
Уильямс (Шмидт), 8:25 (0:1). Кузнецов (Нисканен), 10:21 (0:2). Матесон (Яндл, Барков), 13:47 (1:2). Ягр (Барков, Маркессо), 34:10 (2:2 - бол.). Овечкин (Нисканен, Алзнер), 47:33 (2:3). Юханссон 58:40 (2:4).
Место и дата
21 октября 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция