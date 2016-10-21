Шайба оторвала кусочек уха форварду «Вашингтона» Уиннику

Форвард «Вашингтона» Дэниэл Уинник лишился кусочка уха в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:4).

31-летний канадец бросился под бросок нападающего «Флориды» Райлли Смита. Шайба попала Уиннику в голову и оторвала кусочек уха.

«Он не понял, что произошло, – сказал после матча главный тренер «Вашингтона» Барри Троц. – Шайба угодила ему в район ушной раковины. Тренеры проверили его, он был в порядке. Ему лишь оторвало кусочек уха. Да, просто маленький кусочек».

Добавим, что после этого эпизода Уинник смог продолжить игру.