Виталий Мутко: Глобального сокращения средств на спорт нет, будет оптимизация расходов

Вице-премьер правительства РФ, курирующий спорт, физическую культуру, туризм и молодежную политику, Виталий Мутко сообщил, что перед российской спортивной отраслью стоит задача оптимизировать расходы.

Расходы федерального бюджета в 2016 году на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» составят 70,3 млрд рублей.

- Глобального сокращения средств на спорт нет, идет только общая тенденция, связанная с непростой экономической ситуацией, кризисными явлениями, санкциями, снижением цены на нефтепродукты. Не перед одним только спортом поставлена задача оптимизации расходов, выбора приоритетов. Спорт, как и все другие отрасли, находятся в тех же условиях за исключением расходов, связанных с социальными и публичными обязательствами страны. Нужно более эффективно расставлять приоритеты, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства, освободив его от должности министра спорта.