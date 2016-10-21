Альберт Дураев: Шлеменко будет очень сложно вернуть титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля Альберт Дураев, выступающий в лиге ACB, считает, что Александр Шлеменко проиграет американцу Кендаллу Гроуву на турнире Bellator 162.

«Я не являюсь фанатом Александра, но очень сильно его уважаю. Если посмотреть на его последний бой (против Вячеслава Василевского - прим.ред.), то поединок против Гроува он проиграет. Против Вячеслава он вымотался уже в первом раунде. Вернуть себе титул чемпиона Bellator для Шлеменко будет очень сложно. Но как любой патриот своей страны, я желаю Александру достичь самых больших высот», - сказал Дураев «Советскому спорту».

Напомним, что 32-летний Александр Шлеменко провел в профессиональной карьере 63 поединка по правилам ММА, в которых одержал 53 победы и потерпел девять поражений. Еще один победный бой против Мелвина Манхуфа носит статус «несостоявшийся» из-за того, что в организме россиянина после боя нашли следы запрещенных препаратов. Александр был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на три года. За время наказания он не мог проводить поединки на территории США. Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

33-летний Кендалл Гроув за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 23 победы при 15 поражениях. Также один бой носит статус «несостоявшийся».