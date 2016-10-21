Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Амур- : -Металлург
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Теннис  Кузнецова- : -Свитолина
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Яна Куницкая: Шлеменко под силу одолеть бойца любого уровня

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская девушка-боец ММА Яна Куницкая - о предстоящем поединке между Александром Шлеменко и Кендаллом Гроувом на турнире Bellator 162.

«Обязательно посмотрю бой. Стараюсь следить за всеми боями с участием российских спортсменов. Не следила за карьерой Гроува, но уверена, что Шлеменко под силу одолеть бойца любого уровня. Думаю, Саша сможет вернуть себе пояс организации», - сказала Куницкая «Советскому спорту».

Напомним, что 32-летний Александр Шлеменко провел в профессиональной карьере 63 поединка по правилам ММА, в которых одержал 53 победы и потерпел девять поражений. Еще один победный бой против Мелвина Манхуфа носит статус «несостоявшийся» из-за того, что в организме россиянина после боя нашли следы запрещенных препаратов. Александр был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на три года. За время наказания он не мог проводить поединки на территории США. Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

33-летний Кендалл Гроув за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 23 победы при 15 поражениях. Также один бой носит статус «несостоявшийся».

Голосование: Как завершится бой Александр Шлеменко – Кендалл Гроув?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Руслан Юнусов: Шлеменко готов доказать, что он - лучший боец Bellator в своем дивизионеТренер по боксу в Клубе Единоборств №1 Руслан Юнусов считает, что нет ничего страшного в участии детей в турнире WCFA в Грозном.«Матч ТВ» покажет бой Шлеменко - Гроув в прямом эфиреТелеканал «Матч ТВ» покажет поединок между россиянином Александром Шлеменко и американцем Кендаллом Гроувом в прямом эфире.Альберт Дураев: Шлеменко будет очень сложно вернуть титул чемпиона BellatorРоссийский боец смешанного стиля Альберт Дураев, выступающий в лиге ACB, считает, что Александр Шлеменко проиграет американцу Кендаллу Гроуву на турнире Bellator 162.Харитонов сразится в декабре с Франциссо Сандро да Силва БезерраБразилец Францриссо Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши свет» станет соперником знаменитого российского тяжеловеса Сергея Харитонова. Бой состоится 3 декабря в Екатеринбурге под эгидой промоушена MixFace.Официально. Вердум и Веласкес проведут бой на турнире UFC 207Промоутерская компания UFC официально подтвердила бой между американцем Кейном Веласкесом и бразильцем Фабрисио Вердумом. Поединок состоится в рамках шоу UFC 207 в Лас-Вегасе 30 декабря.Шлеменко перевесил Гроува перед боем на турнире Bellator 162Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко перевесил своего американского соперника Кендалла Гроува во время официальной церемонии взвешивания участников турнира Bellator 162.W5 «Выбери путь чемпиона»: результаты взвешивания участников турнираСтевельманс и Казанцев не сошлись лицом к лицу, Давыдов и Вялков устроили потасовку, Дьячкова сделала вес с запасом.Станислав Казанцев: Нежничать в бою со Стевелмансом не будуСтанислав Казанцев: Нежничать в бою со Стевелмансом не будуНакануне своего поединка с голландцем Стевелмансом Казанцев рассказал, что готов ко всему и никогда не делает преждевременных выводов.Сергей Хандожко: Шлеменко победит Гроува во втором раундеРоссийский боец смешанного стиля Сергей Хандожко, выступающий в лиге ACB, считает, что Александр Шлеменко сможет досрочно победить американца Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.Узнай бойца ММА по окровавленному лицу. Тест от «Советского спорта»Узнай бойца ММА по окровавленному лицу. Тест от «Советского спорта»Как часто ты смотришь бои ММА? Видел ли ты самые крутые «рубки» в «клетке»? Пройди тест и докажи, что ты ярый фанат боевого спорта.20 октября в Москве состоится официальное взвешивание участников турнира W5Процедура пройдёт в стенах московской «Академии бокса» в Лужниках. Начало в 15:00.Шторм надвигается на Мемфис. Сравнительные характеристики Шлеменко и ГроуваШторм надвигается на Мемфис. Сравнительные характеристики Шлеменко и Гроува22 октября рано утром по московскому времени один из лучших средневесов России Александр Шлеменко проведет поединок на турнире Bellator 162.Ортиз и Соннен проведут бой 21 января на турнире BellatorПромоутерская организация Bellator анонсировала поединок между ветеранами смешанных единоборств Челом Сонненом и Тито Ортисом. Бой состоится 21 января.Министр Чеченской Республики по физкультуре и спорту: Все рекомендации Минспорта по проведению боев будут соблюденыМинистр Чеченской Республики по физкультуре и спорту Хасмагомед Хизриев заявил о готовности соблюдать все рекомендации Министерства спорта России, касающиеся проведения соревнований.Устармагомед Гаджидаудов: Не считаю Шлеменко лучшим средневесом в РоссииРоссийский боец смешанного стиля Устармагомед Гаджидаудов считает, что Александр Шлеменко сможет победить Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.Джефф Монсон: Русские – лучшие бойцы в ММААмериканский боец смешанного стиля Джефф Монсон дал свой прогноз на поединок между Александром Шлеменко и Кендаллом Гроувом, который состоится на турнире Bellator 162 рано утром по московскому времени.Алиев сразится против Великовича на турнире UFC on Fox 22Российский боец смешанного стиля Султан Алиев свой следующий поединок проведет на турнире UFC on Fox 22, который состоится 17 декабря.Дамковский сразится против Махно на M-1 Challenge 7218 ноября в Москве состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72. В со-главном бою вечера встретятся два ударника – Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь, 21-10) сразится с любимцем столичной публики – Алексеем Махно (Industrials Team, 13-4).Наталья Дьячкова: Джоанна Енджейчик – вот кто меня по-настоящему вдохновляетНаталья Дьячкова: Джоанна Енджейчик – вот кто меня по-настоящему вдохновляетИнтервью с одной из самых перспективных и привлекательных девушек в боевом спорте.Минспорт: Дети 8-10 лет по правилам ММА не могли участвовать в турнире в ГрозномЗаместитель министра спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию с участием детей в турнире по смешанным боевым единоборствам.

Bellator
Bellatorвсе новости
Александр Шлеменко
Александр Шлеменковсе новости
куницкая яна
куницкая яна
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение