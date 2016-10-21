Яна Куницкая: Шлеменко под силу одолеть бойца любого уровня

Российская девушка-боец ММА Яна Куницкая - о предстоящем поединке между Александром Шлеменко и Кендаллом Гроувом на турнире Bellator 162.

«Обязательно посмотрю бой. Стараюсь следить за всеми боями с участием российских спортсменов. Не следила за карьерой Гроува, но уверена, что Шлеменко под силу одолеть бойца любого уровня. Думаю, Саша сможет вернуть себе пояс организации», - сказала Куницкая «Советскому спорту».

Напомним, что 32-летний Александр Шлеменко провел в профессиональной карьере 63 поединка по правилам ММА, в которых одержал 53 победы и потерпел девять поражений. Еще один победный бой против Мелвина Манхуфа носит статус «несостоявшийся» из-за того, что в организме россиянина после боя нашли следы запрещенных препаратов. Александр был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на три года. За время наказания он не мог проводить поединки на территории США. Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

33-летний Кендалл Гроув за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 23 победы при 15 поражениях. Также один бой носит статус «несостоявшийся».