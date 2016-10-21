Руслан Юнусов: Шлеменко готов доказать, что он - лучший боец Bellator в своем дивизионе

Тренер по боксу в Клубе Единоборств №1 Руслан Юнусов считает, что нет ничего страшного в участии детей в турнире WCFA в Грозном.

«Бой Шлеменко и Гроува мне очень интересен. Уверен в победе Александра, так как он в последних боях показал хорошую физическую форму, а в бойцовских навыках и характере вообще не стоит сомневаться. Еще один плюс в том, что Шлеменко готов доказать в Bellator, что его отстранение было ошибкой и он лучший боец в своем дивизионе, несмотря на отстранение», - сказал Юнусов «Советскому спорту».

Напомним, что 32-летний Александр Шлеменко провел в профессиональной карьере 63 поединка по правилам ММА, в которых одержал 53 победы и потерпел девять поражений. Еще один победный бой против Мелвина Манхуфа носит статус «несостоявшийся» из-за того, что в организме россиянина после боя нашли следы запрещенных препаратов. Александр был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на три года. За время наказания он не мог проводить поединки на территории США. Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

33-летний Кендалл Гроув за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 23 победы при 15 поражениях. Также один бой носит статус «несостоявшийся».