Роман Любимов: Мне нужно заслужить доверие тренеров, чтобы играть постоянно, а не через матч

Форвард «Филадельфии» Роман Любимов рассказал, какие цели ставит перед собой в нынешнем сезоне.

«Я рад, что смог сюда приехать, ведь это мечта детства. Конечно, пока много что не получается, есть над чем работать, но это в принципе привычная ситуация. Работой над собой сейчас и занимаюсь. Мне нужно пробиваться в основной состав, заслужить доверие тренеров и всего руководства, чтобы играть на постоянной основе, а не через матч.

Площадка здесь меньше, все происходит быстрее, вся игра идет вперед, все заточено под атаку. Надо быстро выходить из своей зоны, как можно быстрее проходить среднюю зону и идти на ворота. У нас в России где-то можно растащить шайбу по углам, подержать ее, потянуть время, в позиционной атаке измотав соперника, а здесь все нацелено на ворота: бросок, бросок и еще раз бросок. Все вперед.

Хочу как можно скорее адаптироваться к игре, потому что пока еще не все как надо. Главная цель – закрепиться в основном составе, стать надежным и полезным игроком для команды и остаться в НХЛ», – сказал Любимов в интервью официальному сайту лиги.

Напомним, из четырех матчей «летчиков» на старте регулярного чемпионата 24-летний российский нападающий выходил на лед в одном.