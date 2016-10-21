Роман Любимов: Мне нужно заслужить доверие тренеров, чтобы играть постоянно, а не через матч
Форвард «Филадельфии»
Роман Любимов рассказал, какие цели ставит перед собой в нынешнем сезоне.
«Я рад, что смог сюда приехать, ведь это мечта детства. Конечно, пока много что не получается, есть над чем работать, но это в принципе привычная ситуация. Работой над собой сейчас и занимаюсь. Мне нужно пробиваться в основной состав, заслужить доверие тренеров и всего руководства, чтобы играть на постоянной основе, а не через матч.
Площадка здесь меньше, все происходит быстрее, вся игра идет вперед, все заточено под атаку. Надо быстро выходить из своей зоны, как можно быстрее проходить среднюю зону и идти на ворота. У нас в России где-то можно растащить шайбу по углам, подержать ее, потянуть время, в позиционной атаке измотав соперника, а здесь все нацелено на ворота: бросок, бросок и еще раз бросок. Все вперед.
Хочу как можно скорее адаптироваться к игре, потому что пока еще не все как надо. Главная цель – закрепиться в основном составе, стать надежным и полезным игроком для команды и остаться в НХЛ», – сказал Любимов в интервью официальному сайту лиги.
Напомним, из четырех матчей «летчиков» на старте регулярного чемпионата 24-летний российский нападающий выходил на лед в одном.
Матч
Филадельфия - Анахайм - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы:
Вагнер (Болл, Ватанен), 11:24 (0:1). Симмондс (Ворачек, Жиру), 24:52 (1:1 - бол.). Рид (Бельмар, Мэйсон), 30:26 (2:1). Перри (Гецлаф, Верметт), 36:42 (2:2). Гарбутт (Хольцер, Соренсен), 51:34 (2:3).
Место и дата
21 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция