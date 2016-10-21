Александр Ширко: Я лучше Зе Луиша, а Дзюба лучше меня

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко сравнил себя с нападающими Зе Луишем и Артемом Дзюбой.

- Я лучше Зе Луиша, потому что шесть раз стал чемпионом, а он ни разу им не был. Зе Луиш, наверное, чуть лучше играет головой, хотя я головой, наверное, больше забил. Когда обгонит меня по забитым мячам, станет лучше.

Дзюба? Артем – молодец. Он лучше меня. Дзюба ведь забил больше, чем я? Он зависимый игрок, форвард таранного типа. Артему нужно, чтобы команда на него работала, чтобы делали прострелы, били по воротам. Его хорошие качества – добить, подставить ногу, голову, - цитирует Ширко «Спорт-Экспресс».

Ширко провел в составе «Спартака» 127 матчей и забил 40 мячей. Нападающий «Спартака» Зе Луиш сыграл за красно-белых 34 матча и отличился 11 раз. Дзюба сыграл за «Спартак» 126 матчей и забил 26 голов.