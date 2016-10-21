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«Манчестер Юнайтед» присматривается к Фабиньо и Коулмэну

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ESPN FCКомментарии

В зимнее трансферное окно главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить позицию правого защитника.

По данным ESPN FC, матч с «Ливерпулем» (0:0) вынудил португальца задуматься о приобретении игроков, которые помогут ослабить давление на оборону.

Моуринью планировал купить правого защитника летом, но тогда приоритет был отдан игрокам других амплуа. Теперь к вопросу усиления правого фланга вернутся зимой.

Ожидается, что главной целью «Манчестер Юнайтед» станет защитник «Монако» Фабиньо, однако не исключено, что руководство клуба выберет более дешевый вариант – защитника «Эвертона» Шеймуса Коулмэна.

Добавим, что сейчас справа в обороне у «Манчестер Юнайтед» играет эквадорец Антонио Валенсия.

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