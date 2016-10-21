Елена Веснина: Неправильно сравнивать Касаткину с Шараповой

Российская теннисистка Елена Веснина отметила успехи свой соотечественницы Дарьи Касаткиной и попросила не сравнивать ее с Марией Шараповой.

- Мне кажется, она должна быть первой Дарьей Касаткиной, а не второй Марией Шараповой. Сравнивать их неправильно, у них абсолютно разный теннис, и у каждой из них по-разному складывается карьера. Дарья сейчас находится на подъеме, она одна из самых выдающихся молодых девочек в туре, в 19 лет уже стоит в сотне игроков. Еще рано загадывать, нужны результаты посерьезнее — титулы, победы, у Даши все это еще впереди!, - цитирует Веснину НСН.

На сегодняшний день Касаткина занимает 24-е место в рейтинге WTA и 25-е - в Чемпионской гонке.