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Жулиано вошел в символическую сборную недели Лиги Европы

Сергей Разин
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано попал в список лучших игроков Лиги Европы в третьем туре по версии УЕФА.

Список игроков недели выглядит следующим образом: 

Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);

Защитники: Теренс Конголо («Фейеноорд»), Данте («Ницца»), Якуб Брабец («Генк»);

Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке-04»), Виктор Жулиано («Зенит»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Марлос («Шахтер»);

Нападающие: Никола Калинич («Фиорентина»), Гийом Оаро («Янг Бойз»), Раул Русеску («Османлыспор»). 

Напомним, «Зенит» в третьем туре Лиги Европы обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон.

Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.

Жулиано провел в Лиге Европы все три матча, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи. 

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