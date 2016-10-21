Жулиано вошел в символическую сборную недели Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Жулиано попал в список лучших игроков Лиги Европы в третьем туре по версии УЕФА.

Список игроков недели выглядит следующим образом:

Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);

Защитники: Теренс Конголо («Фейеноорд»), Данте («Ницца»), Якуб Брабец («Генк»);

Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке-04»), Виктор Жулиано («Зенит»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Марлос («Шахтер»);

Нападающие: Никола Калинич («Фиорентина»), Гийом Оаро («Янг Бойз»), Раул Русеску («Османлыспор»).

Напомним, «Зенит» в третьем туре Лиги Европы обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон.

Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.

Жулиано провел в Лиге Европы все три матча, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.