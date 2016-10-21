Минск примет Европейские игры в 2019 году
Минск выбран столицей вторых Европейских игр, которые пройдут в 2019 году, сообщает «Прессбол».
«Нашим приоритетом должен стать спорт без границ. Причем для всех — спортсменов, тренеров, простых болельщиков и любителей спорта», - цитирует президента Белоруссии Александра Лукашенко «БЕЛТА».
Первые в истории Европейские игры состоялись в столице Азербайджана, городе Баку, c 12 по 28 июня 2015 года. На Играх разыгрывались 253 комплекта наград и принимали участие 5730 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые состязались в тридцати видах спорта, в одиннадцати из которых разыгрывались лицензии на летние Олимпийские игры 2016 года. Официальный бюджет игр составил 1,12 миллиарда долларов.
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