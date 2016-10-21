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«Манчестер Сити» намерен побороться за Вайгля

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ESPN FCКомментарии

Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Юлиан Вайгль заинтересовал «Манчестер Сити».

По данным The Sun, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола рассматривал вариант приглашения Вайгля, когда возглавлял «Баварию». Теперь он намерен пригласить немца в Англию.

При этом в «Боруссию» рассчитывают подписать с Вайглем долгосрочный контракт и не переживают из-за информации об интересе других клубов, среди которых называют и «Реал».

«Время не давит на нас, потому что Вайглю очень комфортно в нашем клубе», – сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

Напомним, Вайгль перешел в «Боруссию» в 2015 году из «Мюнхена-1860». В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей в бундеслиге.

Во вторник в матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1) 21-летний игрок забил свой первый гол в карьере.

Добавим, что Вайгль вошел в заявку сборной Германии на Евро-2016.

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