Гаджи Гаджиев: Есть основания утверждать, что «Амкар» никуда не рухнет

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что не видит причин, из-за которых его команда может «рухнуть» после удачного старта в РФПЛ.

- У слова «рухнуть» может быть два смысла. Рухнуть - по уровню готовности или по результатам. Сейчас нам предстоят матчи с российскими топ-клубами, и результат в играх с ними, конечно, непредсказуем. Мы не вправе говорить, что в этих поединках команда обязана набирать столько же очков, как это было в предыдущих играх. А вот с точки зрения уровня нашей подготовленности, полагаю, есть основания рассчитывать на то, что мы никуда не рухнем. Конечно, будут непростые игры, но если говорить об уровне подготовленности и качестве игры, мы должны остаться примерно на том же уровне.

У нас здоровый и сплоченный коллектив. Но для достижения сколько-нибудь серьезного результата этого мало. Еще нужен какой-то уровень мастерства. И это мастерство надо проявлять в матчах с командами, составленными из игроков более высокого класса. Сейчас мы едем в Краснодар, потом у нас домашний матч с «Ростовом» и выезды в Москву на игры с ЦСКА и «Спартаком». Очковый запас нам не закрывает глаза на те проблемы, которые есть, - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».

Напомним, что после десяти туров «Амкар» занимает четвертое место в чемпионате России, в активе команды 17 очков. 23 октября пермский клуб сыграет в гостях с «Краснодаром».