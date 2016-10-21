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Флорентино Перес: «Реалу» не нужен спортивный директор, чтобы подписывать лучших игроков в мире

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ASКомментарии

Президент «Реала» Флорентино Перес объяснил, почему клубу не нужен спортивный директор, чтобы вести дела по трансферам.

«Нам не нужен спортивный директор только потому, что об этом говорят журналисты.

«Реал» подписывает лучших игроков мира. У нас есть своя академия. И нет необходимости в спортивном директоре, чтобы подписывать лучших игроков», – приводит AS слова Переса.

Напомним, ранее появилась информация о том, что идею назначить спортивного директора высказал главный тренер команды Зинедин Зидан. Он предлагает кандидатуру Луиса Кампоса.

Добавим, что после увольнения Хорхе Вальдано в 2011 году в «Реале» отсутствует должность генерального директора.

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