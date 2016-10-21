«Транснефть» продаст свою долю в уставном капитале КХЛ
Компания «Транснефть» выставила на продажу свою долю в уставном капитале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте организации.
Доля «Транснефти» в капитале КХЛ составляет 11,76%. «Транснефть» выступает в роли одного из учредителей КХЛ.
Вице-президент «Транснефти» Борис Король и генеральный директор Наиль Маганов входят в совет директоров КХЛ.
Напомним, что в апреле 2013 года руководство компании «Транснефть» приняло решение о выходе из числа акционеров КХЛ и продаже своей части акций посредством открытого конкурса. Такое решение было принято после того, как совету директоров «Транснефти» прислали директиву от государства. На тот момент «Транснефть» имела 11,8 процентов акций КХЛ и оценивала их не менее, чем в 100 миллионов рублей.