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«Транснефть» продаст свою долю в уставном капитале КХЛ

Елена Корсунская
Источник:  «Транснефть»Комментарии

Компания «Транснефть» выставила на продажу свою долю в уставном капитале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

Доля «Транснефти» в капитале КХЛ составляет 11,76%. «Транснефть» выступает в роли одного из учредителей КХЛ.

Вице-президент «Транснефти» Борис Король и генеральный директор Наиль Маганов входят в совет директоров КХЛ.  

Напомним, что в апреле 2013 года руководство компании «Транснефть» приняло решение о выходе из числа акционеров КХЛ и продаже своей части акций посредством открытого конкурса. Такое решение было принято после того, как совету директоров «Транснефти» прислали директиву от государства. На тот момент «Транснефть» имела 11,8 процентов акций КХЛ и оценивала их не менее, чем в 100 миллионов рублей.

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