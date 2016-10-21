Флорентино Перес: Рамос заслуживает то, что зарабатывает, а может и больше этого
Президент «Реала»
Флорентино Перес поддержал капитана команды Серхио Рамоса, игра которого в
начале сезона вызывает критику.
Минувшим летом 30-летний защитник подписал новый контракт с клубом до 2020 года. По новому соглашению он зарабатывает в районе девяти миллионов евро. Критики считают повышение зарплаты для Рамоса вымогательством на фоне информации об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Вымогательство? Никак нет. Он играет за клуб много лет и заслуживает то, что зарабатывает. Может, даже больше», – сказал Перес.
Отметим, что в начале сезона Серхио Рамос заработал четыре пенальти в ворота «Реала», после чего получил травму в матче за сборную Испании.
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