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Флорентино Перес: Рамос заслуживает то, что зарабатывает, а может и больше этого

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ASКомментарии

Президент «Реала» Флорентино Перес поддержал капитана команды Серхио Рамоса, игра которого в начале сезона вызывает критику.

Минувшим летом 30-летний защитник подписал новый контракт с клубом до 2020 года. По новому соглашению он зарабатывает в районе девяти миллионов евро. Критики считают повышение зарплаты для Рамоса вымогательством на фоне информации об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Вымогательство? Никак нет. Он играет за клуб много лет и заслуживает то, что зарабатывает. Может, даже больше», – сказал Перес.

Отметим, что в начале сезона Серхио Рамос заработал четыре пенальти в ворота «Реала», после чего получил травму в матче за сборную Испании.

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