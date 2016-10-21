Ши Уэбер: Прайс был хорош, как всегда
Защитник «Монреаля»
Ши Уэбер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:2) отметил игру
голкипера команды Кэри Прайса.
«Он хорош, как всегда. Он нас выручал в ключевые моменты, мы понимаем, на что мы можем рассчитывать, когда он на поле. Он выдающийся хоккеист, боец, и он дает нам шанс на победу в каждой игре», – приводит слова Уэбера официальный сайт НХЛ.
Напомним, матч с «Аризоной» стал первым в сезоне для 29-летнего канадского голкипера, который пропустил старт регулярного чемпионата из-за простуды.
Сам 31-летний защитник в этой игре забросил свою первую шайбу в составе «Монреаля».
Матч
Монреаль - Аризона - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
Голы:
Емелин (Деарнэ, Байрон), 13:20 (1:0). Митчелл (Больё, Байрон), 22:07 (2:0). Уэбер (Марков, Плеканец), 24:06 (3:0 - бол.). Гальченюк (Пачиоретти, Галлахер), 25:49 (4:0). Чикран (Врбата, Мартинук), 26:36 (4:1). Дофин (Ричардсон), 36:09 (4:2 - мен.). Лехконен (Плеканец, Уэбер), 53:38 (5:2).
Место и дата
21 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция