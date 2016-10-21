Ши Уэбер: Прайс был хорош, как всегда

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:2) отметил игру голкипера команды Кэри Прайса.

«Он хорош, как всегда. Он нас выручал в ключевые моменты, мы понимаем, на что мы можем рассчитывать, когда он на поле. Он выдающийся хоккеист, боец, и он дает нам шанс на победу в каждой игре», – приводит слова Уэбера официальный сайт НХЛ.

Напомним, матч с «Аризоной» стал первым в сезоне для 29-летнего канадского голкипера, который пропустил старт регулярного чемпионата из-за простуды.

Сам 31-летний защитник в этой игре забросил свою первую шайбу в составе «Монреаля».