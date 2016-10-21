Ефимова вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на этапе Кубка мира в Сингапуре

Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая два серебра на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на Кубке мира по плаванию в Сингапуре.

В квалификации Ефимова на стометровке показала третий результат, комплексом - четвертый.

Российский пловец Владимир Морозов отобрался в финалы на дистанциях 100 м вольным стилем (5-й результат), 50 м брассом (4-й) и 100 м комплексом (5-й). Чемпион мира и Европы Станислав Донец выступит в финале на 100 м на спине, а многократная рекордсменка Европы среди юниоров Дарья Устинова - на 50 м вольным стилем.

Кроме этого сборная России (Ефимова, Морозов, Донец и Устинова) заняла второе место в квалификации в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м.

Финальные заплывы состоятся сегодня вечером и завтра.