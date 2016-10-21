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WHL назвала состав сборной на матчи с молодежной сборной России

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NHLКомментарии

Западная хоккейная лига (WHL) назвала состав своей команды на матчи с молодежной сборной России в рамках Суперсерии-2016.

Сборная WHL

вратари: Картер Хари («Эверетт», драфт «Филадельфия»), Коннор Ингрэм («Кэмлупс», «Тампа»);

защитники: Кэйл Клейг («Брэндон», «Лос-Анджелес»), Кэллан Фут («Келоуна», драфт 2017), Брендан Гуле («Принс-Альберт», «Баффало»), Коннор Хоббс («Реджайна», «Вашингтон»), Ноа Джулсен («Эверетт», «Монреаль»), Паркет Уотерспун («Трай-Сити», «Айлендерс»);

нападающие: Тайлер Бенсон («Ванкувер», «Эдмонтон»), Диллон Дьюб («Келоуна», «Калгари»), Джиорджио Эстефан («Летбридж», «Баффало»), Дженсен Харкинс («Принс-Джордж», «Виннипег»), Бретт Хауден («Мус-Джо», «Тампа»), Николя Меркли («Келоуна», «Аризона»), Нолан Патрик («Брэндон», драфт-2017), Тай Роннинг («Ванкувер», «Рейнджерс»), Дивен Сайдерофф («Кэмлупс», «Анахайм»), Тайлер Сой («Виктория», «Анахайм»), Сэм Стил («Реджайна», «Анахайм»), Остин Вагнер («Реджайна», «Лос-Анджелес»).

Отметим присутствие в составе форварда «Брэндона» Нолана Патрика, который является фаворитом драфта 2017 года.

Матчи со сборной WHL откроют для молодежной сборной России Суперсерию-2018. Они пройдут 7 ноября в Принс-Джордже и 8 ноября в Эдмонтоне.

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