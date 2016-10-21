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Елизавета Туктамышева: В Чикаго не поехала просто потому, что выбрали другие этапы в сезоне

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему пропустит Гран-при в Чикаго.

- В Чикаго не поехала просто потому, что выбрали другие этапы в сезоне. Начну сезон на следующей неделе, со второго этапа Гран-при в Канаде. 

В Финляндии (турнир  «Финляндия Трофи») было скорее психологически тяжело. Сейчас старт менее значимый ( Туктамышева принимает участие в соревнованиях «Мемориал Панина-Коломенкина» в Петербурге). Ощущаю уверенность и свободу.  Чувствую себя хорошо, - цитирует Туктамышеву «Спорт день за днем». 

Напомним, что  Гран-при в Чикаго пройдет с 21 по 24 октября. 

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