Елизавета Туктамышева: В Чикаго не поехала просто потому, что выбрали другие этапы в сезоне

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему пропустит Гран-при в Чикаго.

- В Чикаго не поехала просто потому, что выбрали другие этапы в сезоне. Начну сезон на следующей неделе, со второго этапа Гран-при в Канаде.

В Финляндии (турнир «Финляндия Трофи») было скорее психологически тяжело. Сейчас старт менее значимый ( Туктамышева принимает участие в соревнованиях «Мемориал Панина-Коломенкина» в Петербурге). Ощущаю уверенность и свободу. Чувствую себя хорошо, - цитирует Туктамышеву «Спорт день за днем».

Напомним, что Гран-при в Чикаго пройдет с 21 по 24 октября.