Activision Blizzard создаст профессиональную лигу по Overwatch
Исполнительный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что компания собирается создать профессиональную лигу по Overwatch.
«Мы занимаемся созданием профессионального контента. Также мы проводим организационную работу вокруг команд и лиг. Вы увидите лигу Overwatch, в которой будут участвовать определенное количество команд. Эти команды будут представлять собой сочетание профессиональных спортивных команд, так и небольших местных коллективов», — заявил Бобби Котик.
Overwatch — многопользовательский шутер от первого лица, разрабатываемый компанией Blizzard Entertainment.
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