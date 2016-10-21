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Activision Blizzard создаст профессиональную лигу по Overwatch

Дмитрий Галкин
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Исполнительный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что компания собирается создать профессиональную лигу по Overwatch.

«Мы занимаемся созданием профессионального контента. Также мы проводим организационную работу вокруг команд и лиг. Вы увидите лигу Overwatch, в которой будут участвовать определенное количество команд. Эти команды будут представлять собой сочетание профессиональных спортивных команд, так и небольших местных коллективов», — заявил Бобби Котик.

Overwatch — многопользовательский шутер от первого лица, разрабатываемый компанией Blizzard Entertainment.

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