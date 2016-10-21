Руслан Аджинджал: ФИФА не аргументирует, почему Косово приняли, а Абхазию – нет

Президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал заявил, что руководство республики намерено добиться включения в состав ФИФА по примеру Косова.

«Мы очень хотим попасть в ФИФА, – заявил Аджинджал в интервью «Известиям». – Но, к сожалению, пока этот процесс очень сложный и вялотекущий. Мы стараемся и прилагаем усилия на уровне республики, чтобы войти в Международную федерацию футбола, но все идет очень медленно.

Очень хочется, чтобы это произошло в ближайшее время. Но пока что мы понимаем, что процесс может очень сильно затянуться. ФИФА никак не аргументирует, почему Косово было принято в состав организации, а мы – нет. Лично на мой взгляд, в этом решении есть некоторые политические моменты».

Отметим, что в мае 2016 года ФИФА и УЕФА приняли в свои члены Косово, после чего сборная этой республики заявилась в отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года в России.

Добавим, что с 28 мая по 5 июня в Сухуме проходил чемпионат среди сборных, непризнанных ФИФА. В турнире участвовали команды Абхазии, Лапландии, Рации, Падании, Секейского края, Северного Кипра, Западной Армении, Сомалиленда, Пенджаба, Иракского Курдистана, Чагоса и объединенная сборная корейцев Японии.