Маурисио: Если предложат играть за сборную России, - не откажусь

Бразильский защитник «Спартака» Маурисио признался, что хотел бы получить российский паспорт.

- Я поиграл в молодежной сборной Бразилии, и мне понравилось. Затем, когда я уже играл за «Спортинг», ко мне приходили люди и предлагали играть за сборную Португалии. Но там была загвоздка в том, что надо прожить 6 лет в этой стране, чтобы иметь право играть за национальную команду. Те же самые правила, насколько знаю, действуют и в России.

Хотел бы, пользуясь случаем, сделать заявление: я не против попробовать поиграть за сборную России! Мое желание получить российский паспорт. Когда-то я мечтал играть за сборную Бразилии. Но не сложилось. А на сегодняшний день это очень сложно, так как я играю в российском чемпионате, и для бразильских тренеров становится трудно следить за мной. Поэтому, если предложат играть за русскую сборную, – не откажусь. Тем более впереди чемпионат мира 2018 года. Я готов!, - цитирует Маурисио «Спортфакт».

Напомним, что Маурисио перешел в «Спартак» в 2016 году, до этого футболист выступал за «Лацио». В текущем сезоне бразилец провел за красно-белых четыре матча.