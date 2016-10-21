«Сибирь» подписала контракт с Тэйлором
Голкипер «Медвешчака»
Дэнни Тэйлор подписал контракт с «Сибирью». Соглашение рассчитано до конца сезона
2016/2017.
30-летний канадец призван заменить в «Сибири» Александра Салака, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.
Тэйлор проводит в КХЛ третий сезон. В 2014 году он перешел в минское «Динамо», а летом 2015 года стал игроком «Медвешчака». Всего Тэйлор провел в НХЛ 74 матча, в которых одержал 34 победы, отразив 92% броска. В среднем канадец пропускает 2,4 гола за игру.
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