Медведев поручил Мутко подготовку и проведение ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщает официальный сайт правительства.

Заместителю председателя правительства Виталию Мутко поручено координировать работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам: реализации государственной политики в сфере развития физкультуры и спорта, государственной политики в области туризма и молодежной политики, организации, подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. На период временного отсутствия вопросы, закрепленные настоящим распределением обязанностей за Мутко, рассматривает Аркадий Дворкович.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко заместителем председателя правительства, освободив его от должности министра спорта.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.