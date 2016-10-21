Вячеслав Войнов: В СКА никто не смотрит на статистику, настраиваемся на каждую игру одинаково

Защитник СКА Вячеслав Войнов поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).

- Для нас каждая победа очень важна, поэтому мы очень рады, что выиграли и двигаемся дальше.

- Были серьезные перестановки. Как игралось?

- У нас все партнеры высокого уровня, играть с ними – одно удовольствие. С кем поставят, с тем и играем. А что касается перестановок – это к тренерам вопрос.

- Первый период был неоднозначным. Привыкали к изменениям?

- Первая двадцатиминутка действительно не получилась. Что касается комбинаций, то мы знаем, что Шипачев с Дадоновым делали в своем звене, они знают нас. Скомбинировали нашу тактику, и проблем с взаимопониманием не было.

- Тренеры говорили, что было непросто. Это так?

- Первый период показал, что ребята из Новокузнецка цепляются за каждый момент, бегут, пытаются доказать, что они хорошая команда.

- Но в целом после тяжелого матча в Новосибирске было легче?

- Второй и третий периоды – да, но первый тоже был напряженным.