Вячеслав Войнов: В СКА никто не смотрит на статистику, настраиваемся на каждую игру одинаково
Защитник СКА Вячеслав Войнов поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).
- Для нас каждая победа очень важна, поэтому мы очень рады, что выиграли и двигаемся дальше.
- Были серьезные перестановки. Как игралось?
- У нас все партнеры высокого уровня, играть с ними – одно удовольствие. С кем поставят, с тем и играем. А что касается перестановок – это к тренерам вопрос.
- Первый период был неоднозначным. Привыкали к изменениям?
- Первая двадцатиминутка действительно не получилась. Что касается комбинаций, то мы знаем, что Шипачев с Дадоновым делали в своем звене, они знают нас. Скомбинировали нашу тактику, и проблем с взаимопониманием не было.
- Тренеры говорили, что было непросто. Это так?
- Первый период показал, что ребята из Новокузнецка цепляются за каждый момент, бегут, пытаются доказать, что они хорошая команда.
- Но в целом после тяжелого матча в Новосибирске было легче?
- Второй и третий периоды – да, но первый тоже был напряженным.
- Не было ли недооценки соперника?
- В нашей команде никто не смотрит на статистику, на то, кто где находится. Мы настраиваемся на каждую игру одинаково – нам нужны очки, - приводит слова Войнова официальный сайт СКА.
Напомним, СКА в Новокузнецке разгромил «Металлург» со счетом 6:0. Голы забили Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Стив Мозес, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук, для которого эта заброшенная шайба стала сотой в КХЛ. Микко Коскинен впервые в сезоне отыграл на ноль.
Армейцы продлили победную серию до восьми матчей и, набрав 59 очков в 24 играх, остались лидерами Западной конференции. «Кузня» идет на последней 15-й позиции в Восточной конференции, имея в активе 15 очков после 23 встреч.
22 октября СКА сыграет в Омске с «Авангардом», а «Металлург» примет в Новокузнецке ЦСКА.
Матч
Металлург Нк - СКА - 0:6 (0:0, 0:5, 0:1)
Голы:
Шипачёв (Войнов, Ковальчук), 23:53 (0:1 - бол.). Каблуков (Рыков, Белов), 24:12 (0:2). Мозес (Чудинов, Коскиранта), 30:03 (0:3). Войнов (Гусев), 33:00 (0:4). Дадонов (Ковальчук, Шипачёв), 35:00 (0:5). Ковальчук (Шипачёв), 47:51 (0:6 - бол.).
Место и дата
20 октября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция